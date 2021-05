The Ascent: Neuer Trailer / Release am 29. Juli

Teaser

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Action-RPG The Ascent (im GG-Angeschaut-Bericht) hat einen Releasetermin. Der Debüt-Titel des schwedischen Indie-Studios Neon Giant wird am 29. Juli 2021 für den PC und die Xbox-Plattformen veröffentlicht und direkt im Xbox Game Pass enthalten sein.Aus Anlass dieser Ankündigung hat der Publisher Curve Digital einen neuen Trailer zum Iso-RPG vorgestellt. In einem Cyberpunk-Setting spielt ihr alleine oder zu viert im Koop als Arbeiter in einer aus den Fugen geratenen Welt, weil die Ascent Group aus unbekannten Gründen geschlossen wird und ein Überlebenskampf zwischen rivalisierenden Konzernen und Syndikaten ausbricht. Zu den versprochenen Features zählen klassische Rollenspiel-Elemente, "explosive" Shooter-Mechanik und eine "lebendige" Cyberpunk-Welt.Der Preis für das Spiel beträgt derzeit 29,99 Euro, auf Steam ist The Ascent sogar mit einem Rabatt von 10 Prozent und somit für 26,99 Euro vorbestellbar