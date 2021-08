Teaser Grafikblender oder spielenswerter Twinstick-RPG-Shooter? Jörg Langer hat The Ascent auf den Neon-Zahn gefühlt und berichtet euch in einer launigen "Vietelstunde" von den Pros und von den Contras.

ist seit zwei Wochen, unter anderem im Gamepass, erschienen, und sorgt reihenweise für offene Münder. Der Twin-Stick-Iso-Shooter enthält RPG-Elemenete wie Ausrüstung und Attributswerte, wartet mit zahlreichen Cutscenes und Dialogen auf und will auch eine Story erzählen. Das aber ist nicht der Grund für die offenen Münder...Ehrfürchtiges Erstaunen löst The Ascent aus einem anderen Grund aus: Das Studio Neon Giant hat ohne jede Berührungsängste visuell, akustisch und auch inhaltlich beiund anderen Vorlagen geplündert, um eine grandiose Konzerne-regieren-die-Welt-Zukunftskulisse zu basteln: Auf einem fremden Planeten, wo wir als moderner Leibeigener malochen, geht aufgrund eines KI-Fehlverhaltens der vorherrschende Megakonzern pleite und wirft die Spielwelt ins Chaos.Doch bleibt diese beeindruckende Kulisse bloße Kulisse, oder ist sie mit Leben und spielerischem Tiefgang gefüllt? Dieser Frage geht Jörg Langer in seiner 19minütigen Viertelstunde nach, die inklusive Prolog (der im Video nicht zu sehen ist) etwa sechs Stunden Spielzeit umfasst.Viel Spaß!