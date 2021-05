The Ascent: 13 Minuten Gameplay

Teaser

Die Kollegen von Game Informer hatten kürzlich die Möglichkeit, das Action-RPGvon Neon Giant anzuspielen. Heraus kam ein 13 minütiges Präsentationsvideo, in dem ihr neues Gameplay geboten bekommt. Zu sehen sind neben der schicken Grafik des anim Cyberpunksetting erinnernden Spiels aus der Iso-Perspektive einige Kämpfe gegen einzelne Gegner und größere Gegnergruppen, Erkundung der detaillierten Level bis hin zu einem Bosskampf. Publisher Curve Digital wird The Ascent am 29.7.2021 für PC, XOne und Xbox Series X|S veröffentlichen. Der Titel wird ab Release auch Teil des Xbox Game Pass.