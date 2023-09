TGS23: Nivalis Gameplay-Trailer

Teaser

Publisher 505 Games und Cloudpunk-Entwickler Ion Lands aus Berlin haben zur laufenden Tokyo Game Show 2023 einen offiziellen TGS 2023 Trailer zuveröffentlicht, der neue Gameplay-Eindrücke von der Lebens-Simulation in der Cyberpunk-Metropole bietet. Ein Ladenbesitzer names Thaddeus geht in Rente und hinterlässt euch eine kleine Fressbude in Nivalis, die ihr nach Belieben ausbauen, verändern und erweitern könnt. Natürlich bietet die offene Spielwelt weit mehr Möglichkeiten als nur eine Gastro-Sim. Neben der Gestaltung des eigenen Appartments könnt ihr zahlreichen Nebenbeschäftigungen nachgehen, euch hocharbeiten indem ihr euch an die Regeln haltet oder sie alle brecht, das bleibt ganz euch überlassen. Neben Fischen, Hova-Rennen, Clubbing, Gärtnern und Bootfahren könnt ihr euch auch auf die Jagd nach einem Serienmörder machen. Der Trailer ist zweieinhalb Minuten lang und führt euch quer durch die vertikale Mega-City. Nivalis soll nächstes Jahr für PC erscheinen.