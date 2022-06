Terra Nil: Blühende Landschaften im Gameplay-Trailer

Teaser

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Publisher Devolver Digital und das Entwicklerstudio Free Lives () haben ein neues Gameplay-Video zu ihrem kommenden Aufbauspielveröffentlicht. Das frische Trailer-Material zeigt euch, wie ihr mittels futuristischer Technologie und Planung die kargen Landschaften eines Planeten langsam wieder in blühende Ökosysteme verwandelt und somit in ihren Urzustand zurückversetzt.Das als "Reverse-City-Builder" bezeichnete Terra Nil soll für PC erscheinen, ein Release-Zeitpunkt wurde noch nicht bekanntgegeben. Bereits jetzt könnt ihr auf Steam in eine Demo vorab reinschnuppern und euch von der Präsentation des pittoresken, isometrischen Grafikstils ein eigenes Bild machen.