Teaser: Japan-Doku 2022, Folge 4 – Nintendo World, Geishas, Mönche

Teaser In Kürze wird die Japandoku-2022-Folge 4 zum Rendern geschickt, und sollte am Donnerstag erscheinen. Freut euch auf ganz unterschiedliche Kultur-Erfahrungen, populär in Osaka und ehrwürdig in Kyoto.

0:01:00 Besuch der Super Nintendo World in Osaka

0:11:00 Kurz erklärt: Parken in Japan

0:14:00 Wir fahren nach Kyoto

0:15:00 Authentische Teezeremonie

0:26:00 Der Silberpavillon

0:30:00 Wo Geishas Tanzen lernen: Inoue Kyomai Gakuen

0:51:00 Die Mönchsbar

0:59:00 Weiterfahrt nach Hiroshima

Dies ist nur ein kurzer Teaser auf die vollen 61 Minuten der Japan-Doku 2022, Folge 4, "Kultur in Kyoto". Vermutlich am 16.2.2022 wird die Folge für alle "Gold"-Crowdfunder veröffentlicht.Hier schon mal die Timeline: