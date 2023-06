Teaser Das Warten hat ein Ende, Nightdive Studios haben das Remake von System Shock veröffentlicht. Anatol Locker und Jörg Langer wagen sich gespannt zurück auf die Raumstation Citadel.

Anno 2016 sammelte Nigh Dive Studios Geld auf Kickstarter, um das ersteumfänglich modernisiert zurückzubringen. Lange war Warten angesagt, doch nun ist die Neuauflage tatsächlich da und Anatol Locker und Jörg Langer sind sogleich dem Ruf von SHODAN gefolgt.Jörg hat sehr positive Erinnerungen an das Original, neigt aber nicht zu nostalgischer Verklärung, Anatol liebt den zweiten Teil, hielt es aber nie sonderlich lange im Vorgänger aus. Zwei perfekte Kandidaten also, um sie auf der erneuerten Raumstation Citadel auszusetzen, wo sie einen ersten Einblick in die schrecklichen Ereignisse erhaschen, die sich dort abspielten und ebenso gegen Mutanten kämpfen wie gegen Maschinen und den eigenen Orientierungssinn.Die Highlights ihrer rund einstündigen Spielsitzung präsentieren wir euch im Zusammenschnitt. Am Ende stellen sich die Kritiker dann jeweils vor die Kamera und beantworten die Frage der Fragen: Würden sie nach diesem 60-minütigen Erstkontakt weiterspielen? Ja gut, es ist eigentlich der zweite Erstkontakt – wie das eben so ist bei Neuauflagen. Aber genug der Haarspalterei und los mit der Stunde der Kritiker.