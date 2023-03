Teaser Als neu gewählter Präsident eines Lands in einer fiktiven 50er-Jahre-Welt liegen mannigfaltige Aufgaben vor Jörg: Kann er die vielen widerstrebenden Interessen balancieren, oder wird er weggeputscht?

ist schon eine ganze Weile (seit Ende 2020) erhältlich, aber Jörg hat erst durch den Weihnachtsjoker-Wunsch vondazu gefunden. Es handelt sich um ein fast grafikloses – sieht man von einer Landkarte ab, die aber im Wesentlichen zum Aufrufen neuer Ereignisse dient – Spiel, das uns zum Präsidenten des fiktiven Staats Sordland, irgendwann in den 50er Jahren einer Parallelwelt. Denn auch wenn die Geographie und die Landesnamen frei erfunden sind, so ähnelt die Situation doch stark dem Beginn des Kalten Kriegs: Zwei Supermächte, die stark an die USA und die UdSSR erinnern, ziehen im Hintergrund ihre Fäden, während unser nach Revolution und einer anschließenden überstürzten Marktliberalisierung taumelndes Schwellenland auch direkte Nachbarn mit Wünschen und Aggressionspotenzial hat.Zahlreiche Antagonisten und widerstrebende Interessen treffen aufeinander – alte Garde gegen Reformisten, Milität gegen Zivilgesellschaft, Kommunisten gegen "Westler", Oligarchen gegen Kleinunternehmer, Feministen gegen Kirche, Minister A gegen Ministerin C, der eine Parteiflügel den anderen, und so weiter, und so fort. Dazwischen auch noch etwas Privatleben und ein alter Freund als Vizepräsident, der immer mehr dem Alkohol und der Prunksucht verfällt. Und dann die ganzen außenpolitischen Herausforderungen. Und Infrastrukturmaßnahmen. Und das liebe Geld...Ihr seht schon: Suzerain ist kein Ponyhof. Jörg lässt euch in einer extra langen Viertelstunde an den ersten Runden seiner Partie teilhaben und erklärt, wieso ihn das Spiel so fasziniert.Hinweis: Die schwarzen Balken links und rechts liegen am Bildschirmformat des verwendeten Macs; der Spielstand ließ sich nicht auf PC übertragen.