Super Space Club Launch Date Trailer

Teaser

Indie-Entwickler GrahamOfLegend hat mit einem neuen Trailer zuauch gleichzeitig den Releasetermin des Arcade-Weltraum-Endless-Shooters bekanntgegeben. Am 4. August 2023 soll das "chillige lo-fi-Shoot-em-Up" auf PC, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Das Spiel ist eine bunte und um zahlreiche Features erweiterte 3D-Hommage an den Klassikervon 1979. Der Soundtrack wird vonbeigesteuert. Mit unterschiedlichen Piloten des namensgebenden Super Space Club müsst ihr endlose Wellen an Gegnern zurückschlagen und dabei Level für Level auf eure Schiffsenergie achten, um nicht zerstört und wieder an den Anfang zurückgesetzt zu werden. Natürlich solltet ihr dabei auch den Highscore nicht aus den Augen verlieren.