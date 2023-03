Super Mario Film: Jimmy Fallon, The Roots und US-Filmcast singen

Teaser

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

New Super Mario Bros. ab 58,29 € bei Green Man Gaming kaufen.

Qualitativ etwas anspruchsvoller als die GamersGlobal-Redaktion zu Weihnachten, haben in der The Tonight Show in den USA, der Gastgeber Jimmy Fallon, seine Band The Roots und zahlreiche US-Sprecher des kommenden Trickstreifens Der Super Mario Bros. Film ein kleines Lied A-cappella eingesungen.



Dabei handelt es sich um die Spielemusik des gleichnamigen NES-Spiels, das die Sänger in ihre Darstellung mit integriert haben. Die US-Sprecher des Trickfilms können dabei mit einigen Stars wie Chris Pratt, Jack Black, Seth Rogen und Anya Taylor-Joy aufwarten. Ehrengäste singen selbstverständlich auch mit.