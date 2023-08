Stronghold - Definitive Edition: Demo verfügbar und Developer-Update

Teaser

Die bereits der Presse und Influencern zur Verfügung gestellte Demo für die Burgenbau-Echtzeitstrategieder britischen FireFly Studios ist jetzt für alle zugänglich. Es handelt sich um einen Alpha-Build, in dem ihr die vierte und die elfte Mission sowie ein Tutorial spielen könnt. Natürlich sollt ihr Feedback hinterlassen. Die Demo ist bis 29. August verfügbar. In dem Video von FireFly Studios bekommt ihr auch einige Infos zur Neuauflage des bekannten Burgenspiels. Die Vollversion soll am 7.11.23 erscheinen.