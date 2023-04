Teaser Der Berliner Entwickler Point Blank Games lädt zu einem Action-RPG in einem sagenumwobenen Fantasy-Tal. Hagen folgte dem Ruf und blickt mit euch auf viele Tode und einige Erfolgserlebnisse zurück.

Stray Blade schickt euch in der Haut des Abenteurers oder der Abenteurerin Farren in das Tal Acrea – und lässt euch nicht mehr heraus. Direkt zu Beginn wird die Spielfigur an den Ort gefesselt und neben den gefährlichen Lebewesen vor Ort machen sich auch bald menschliche Fraktionen breit, die auf Krawall gebürstet sind. So setzt Stray Blade nicht nur auf Erkundung, sondern auch auf Kämpfe mit Gegnern, die euch wie inmit wenigen Schlägen ins Jenseits befördern. Auch die Tastenbelegung mit dem leichten Schlag auf R1 und dem schweren Schlag auf R2 (im Video seht ihr die PS5-Version) erinnert an Dark Souls und wie auch andere Spiele nachmöchte auch Stray Blade dazu reizen, durch erfolgreiche Paraden die Ausdauer der Feinde besonders schnell zu senken, um sie so mit dem nächsten Schlag direkt zu besiegen.Auch kehrt ihr beim Tod zum letzten aktivierten Checkpoint-Schrein zurück und die Gegner sind wieder da. Doch anders als in Dark Souls verliert ihr dabei keine den Seelen aus der FromSoftware-Reihe äquivalente Währung. Dazu hat das Level-up-System eine kleine Besonderheit, die das Ausprobieren der diversen Nahkampfwaffen im Spiel fördert. Doch das seht ihr selbst im Video und erlebt mit, wie Hagen trotz diverser Vorkentnisse mit Soulslikes doch ganz schön zu knabbern hat.