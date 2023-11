Strategic Command World War 1 - The Great War: Empires in Turmoil erschienen

Teaser

Sieben neue Kampagnen

Neue Einheiten, inklusive Deutsche Freikorps, afrikanische "Askaris" und die Graf von Goetzen

Neue Events, einschließlich der albanischen Unabhängigkeitsbewegung, Interventionsmöglichkeiten in den russischen Bürgerkrieg, eine neue Siegbedingung (gegnerische Armee komplett zerschlagen)

Mitist ein neuer DLC für Strategic Command World War 1 - The Great War (im Test) erschienen. Fury Software und Publisher Slitherine bieten euch damit sieben neue, von den Spielern teils stark nachgefragte, Kampagnen zum Preis von 14,79 Euro. Die Kampagnen sind "1913 The Broken League" (auf dem Balkan), "1914 Hindenburg's Glory" (mit der 8. Armee gegen die Russen), "1915 Disaster in Mesopotamia" (Britisch-Indische Truppen gegen Osmanen), "1916 Lion of Africa" (Briten greifen Deutsch-Ost-Afrika an), "1916 The Big Push" (Kampf an der Somme mit Franzosen oder Deutschen), "1919 Shadow of the Tsars" (Bürgerkrieg in Russland).