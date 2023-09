Starfield-Tipps #3: Schnell im Level steigen

Teaser Mit diesen Tipps lassen die nächsten Level-ups nicht lange auf sich warten.

Nicht nur erfahrt ihr in diesem dritten Tippvideo, wie ihr in kurzer Zeit so einige EP inanhäuft, die Strategie lässt sich obendrein noch ganz wunderbar mit dem lukrativen Sammeln von Planeten-Daten aus unserem zweiten Starfield-Tippvideo kombinieren. Außerdem geht es darum, welche Gegner mit hohem Level sich besser zum Leveln eignen und wir werfen einen Blick in das Cheat-Menü.Noch viele weitere Tipps, Strategien und Geheimnisse findet ihr in unserem großen Starfield-Guide Wir wünschen viel Erfolg in Starfield mit unseren Tipps!