Starfield-Tipps #2: Schnell Geld verdienen

Wenn ihr wertvolle Items, die möglichst wenig wiegen, fleißig beim Erkunden in euer Inventar gleiten lasst und Quests erledigt, werdet ihr ganz natürlich ein schönes Sümmchen verdienen. Aber klar, besonders beim Kauf schicker neuer Schiffsteile kann man sehr schnell, sehr viel Geld ausgeben. In diesem Video stellen wir euch daher eine Methode vor, mit der ihr sehr flott Analyse-Daten bekommt, die Constellation-Mitglied Vlad zu guten Preisen kauft.Noch viele weitere Tipps, Strategien und Geheimnisse findet ihr in unserem großen Starfield-Guide Wir wünschen viel Erfolg in Starfield mit unseren Tipps!