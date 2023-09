Starfield-Tipps #1: Die besten Skills für den Einstieg

Teaser Nun können wirklich alle Spieler in die Welt von Starfield eintauchen. Dieser Tipp erleichtert euch den Start ins Abenteuer.

Sehr früh werdet ihr euch infragen: Welche Skills will ich lernen? Ganze 82 gibt es in dem Science-Fiction-RPG und die könnt ihr durch die Investition weiterer Skillpunkte bis auf Rang 4 steigern, sofern ihr die entsprechende Herausforderung absolviert – zum Beispiel müsst ihr fünf Schlösser knacken, bevor ihr den entsprechenden Skill "Sicherheit" auf den nächsten Rang bringen könnt. Eure Skills zurücksetzen könnt ihr nicht, ihr solltet also durchaus Gedanken darin investieren, für welche Fähigkeiten ihr eure Skillpunkte verwendet.Doch egal, auf welche Weise ihr Starfield spielen wollt: Die drei Skills, die wir euch in diesem Tipp-Video vorstellen, solltet ihr in jedem Fall schon früh freischalten. Noch viele weitere Tipps, Strategien und Geheimnisse findet ihr in unserem großen Starfield-Guide Wir wünschen viel Erfolg in Starfield mit unseren Tipps!