Teaser Heinrich und Jörg setzen die Helme auf, starten die Grav-Antriebe und machen einen kleinen Schritt ins Sternenmeer.

Vergesst Houston in Texas, heute sind die großen Raumhäfen der Erde auf Vancouver Island und in Bayern – zumindest gefühlt, denn von dort katapultieren sich Heinrich Lenhardt und Jörg Langer in dieser Folge zu den Sternen in. Das neue Mammut-Rollenspiel von Bethesda Game Studios lädt in ein Universum mit 1000 Planeten. Aber bei der Stunde der Kritiker interessiert uns bekanntlich etwas nicht das große Ganze, sondern die entscheidende erste Spielstunde.Auch unsere beiden Kritiker freuen sich sehr, den neuen Bethesda-Titel erstmals zu erleben. Die Highlights ihres Erstkontakts gibt es als Zusammenschnitt – ergänzt um ehrliche Kommentare vom Cutter. Am Ende folgt dann die Abrechnung: Sind Heinrich und Jörg völlig losgelöst von der Erde und wollen auch privat nur noch weiterspielen oder haut sie der Auftakt doch nicht aus den Socken?