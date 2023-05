Star Wars Jedi - Survivor – Die Stunde der Kritiker

Teaser Obi Wanatol Locker und Padawan Hagen greifen zum Lichtschwert, um die erste Stunde des Sequels von Star Wars Jedi - Fallen Order zu erleben.

Vier Jahre nach Star Wars Jedi - Fallen Order (im Test, Note 8.5) kehrt Jedi Cal Kestis für ein neues Abenteuer zurück. Wie immer in der Stunde der Kritiker erleben wir hier, welche Sogwirkung die Neuerscheinung schon in ihrer ersten Spielstunde entfalten kann – oder ob ihre Jedi-Tricks bei den Kritikern nicht ziehen. Hagen erfüllt dabei die Rolle des Uneingeweihten ohne Vorwissen, während Gast-Kritiker Anatol Locker einige Stunden mit Fallen Order verbracht hat.Wie immer in der SdK präsentieren wir euch die Highlights der jeweiligen Spielsitzung der beiden – alles Gameplay wurde dabei in der PS5-Version im Leistungsmodus aufgezeichnet. Nach einer ordentlichen Portion Kampf und Akrobatik mit einer Dosis Verwirrung, stellen sich die beiden am Ende der entscheidenden Frage: Werden sie auch privat weiter Cal Kestis und BD begleiten oder reicht ihnen der Kurztrip in diese Ecke der weit, weit entfernten Galaxis?