Star Wars Jedi - Survivor: Anatols 1. Stunde Uncut

Teaser Hier seht ihr die volle Spielsitzung von Anatol Lockers Erstkontakt mit Star Wars Jedi - Survivor

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Star Wars Jedi - Survivor ab 69,95 € bei Amazon.de kaufen.

Auch wer sich auf der hellen Seite der Macht glaubt, kann leicht vom Pfad abkommen.macht es Anatol Locker aber auch wirklich nicht leicht. Premium-Abonnenten können hier in Gänze sehen, wie sich das Drama entfaltet, aufgrund dessen Anatol am Ende dem richtigen Weg so nahe ist, doch da er unbewusst falsch im Kreis läuft, könnte die Lösung ebenso gut in einer weit, weit entfernten Galaxis sein.Viel Spaß!