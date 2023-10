Spider-Man 2 – Die Stunde der Kritiker

Teaser Peter Parker und Miles Morales schwingen sich wieder durch New York. Können sie Heinrich und Hagen in der ersten Stunde begeistern?

Auf die vielgelobten Superhelden-Spieleundfolgt nun das dritte Spiel mit dem logischen Titel Spider-Man 2 (im Test) , das sogar noch mehr gelobt wird. New York sieht sich neuen Bedrohungen ausgesetzt, weil der von der Jagd besessene Kraven sich den Big Apple als seine neue Gegend zum Wildern auserkoren hat, daneben haben Peter Parker und Miles Morales noch Ärger mit Symbionten. Aber all das wird die Kritiker nicht schon in der ersten Stunde erwarten, oder doch?Heinrich hat in die beiden Vorgänger rein gespielt, Hagen nur flüchtig mal Miles Morales angeworfen, wird es der Auftakt der Superhelden-Action dennoch schaffen, sie einzuwickeln, oder entwickeln sie spontan Arachnophobie?Nach 60 Minuten schlägt der Timer unerbittlich zu. Ihr seht die Highlights ihrer Gameplay-Sitzungen und schließlich schildern die Kritiker jeweils im Fazit, wie sie den Einstieg wahrgenommen haben und fällen ihr Urteil: Werden sie auf Basis dieser ersten Stunde privat weiterspielen?Viel Spaß!