Teaser Es nicht nicht leicht, der Herrscher über seine eigene Stadt zu sein. Das mussten Spieler bereits 1993 in dem Klassiker von Maxis erfahren. Wie wird es Jörg und Anatol knapp 30 Jahre später gehen?

Vielen von euch dürfte beim Namendas Herz aufgehen. Kein Wunder, schließlich gehört der Spiele-Designer mit zu den Bekanntesten seiner Zunft. Nicht ganz unschuldig daran dürften seine diversen Simulationen sein, allen voran. Ganz besonders wohlige Erinnerungen haben viele Spieler anvon 1993, in dem ihr zum Bürgermeister und Bauherren eurer eigenen Stadt werdet. Vor allem die neue isometrische Ansicht konnte Spieler begeistern, aber auch die tiefgehenden Mechaniken, die ohne Tutorial kaum zu ergründen waren.Wie aber sieht es heute, knapp 30 Jahre nach dem ursprünglichen Release von Sim City 2000 aus? Unerschrocken wagen sich daherundfür euch euch in dieser Stunde der Kritiker wieder an den Zeichentisch und stampfen ihre eigene Stadt aus dem Boden. Dabei kramen sie natürlich auch in Erinnerungen, um sich mit den umfangreichen Spielelementen zu befassen und wichtig Handgriffe wieder hervorzukramen.Doch natürlich trugen manche Erinnerungen und ganz allgemein ist die Verwaltung einer Stadt nichts für schwache Nerven. Überall müssen Wasserleitungen gelegt werden und auch die Stromversorgung sollte nicht vernachlässigt werden. Sonst werden Industrie und Bewohner schneller unzufrieden, als man "Budgetplanung" rufen kann. Was aber ein gutes Stichwort ist, denn natürlich will die Stadtkasse auch gut gefüllt sein. Bisweilen kann also durchaus das Gefühl entstehen, man würde mehr eine Excel-Tabelle mit grafischer Oberfläche, als wirklich ein Videospiel vor sich haben.Aber genug der trockenen Vorrede, es wird Zeit für den Reality-Check in dieser Retro-SdK. Wie üblich verbringen Jörg und Anatol eine Stunde mit Sim City 2000 und geben anschließend ein ehrliches, offenes Fazit für euch ab: Werden sie den Klassiker freiwillig in ihrer privaten Zeit weiterspielen?Viel Spaß beim Ansehen!