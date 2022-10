Sim City 2000: Anatols 1. Stunde Uncut

Teaser Seid bloß froh, dass Anatol nicht der Bürgermeister eurer Stadt ist! Denn sonst dürftet ihr euch auf saftige Strafzahlungen einstellen, falls er bei seiner Planung Mist baut.

Eine Sache steht fürfest:war ein geniales Spiel. Und auch anhat er wohliger Erinnerungen, wie in dieser Stunde uncut direkt klar wird. Allerdings ist der Release nun knapp 30 Jahre her und oftmals trügen uns unsere Gedanken an vergangene Tage. Also hat er noch einmal 60 Minuten mit dem Städteplaner verpasst, wie er sie in zusammengefasster Form wahrgenommen hat, habt ihr bereits in der Stunde der Kritiker gesehen. Hier gibt es nun die ungekürzte Version, inklusive aller Fehler und Entscheidungen.Viel Spaß beim Ansehen!