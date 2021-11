Ship Graveyard Simulator: Trailer mit Gameplay

Teaser

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jobsimulationen liegen hoch im Trend. Das polnische Studio Games Incubator) möchte euch im, in der letzte Woche exklusiv für den PC erschienenen,hautnah spüren lassen wie es ist, als Schiffabwracker sein Geld zu verdienen. Inspiriert von den realen Verhältnissen der Abwrackwerften im indischen Alang, sucht ihr euch zu Beginn an einem langen Strand ein passendes Schiff und fangt an, es mit rudimentärem Werkzeug zu zerlegen. Die Einzelteile verkauft ihr, um euch effektiveres Werkzeug zu kaufen, euer Unternehmen zu entwickeln und um reich zu werden. Aber Achtung, der Job ist gefährlich, wenn ihr mit eurem Schweißbrenner auf eine Gasleitung trefft, dann könnte der Schiffsfriedhof auch eurer werden.