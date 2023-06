Shashingo: Spielerisch Japanisch lernen mit Fotos

Teaser

Während des Wholesome Games-Livestreams wurde unter anderem an das Kickstarter-finanzierteerinnert. Die Crowdfunding-Kampagne für das Casual- und Lernspiel wurde vor zweieinhalb Monaten erfolgreich beendet. Shashingo, das in etwa mit "Foto- oder Bild-Sprache" übersetzt werden kann, lässt euch auf spielerische Art die Japanische Sprache erlernen. Ihr spaziert gemütlich durch ein stilisiertes Comic-Stadt-Szenario und fotografiert alle möglichen Dinge, deren Bezeichnung dann kontextbezogen entweder in Hiragana oder Katakana dargestellt wird. Auch Kanji-Schriftzeichen werden erklärt. Ihr könnt die Namen und Begriffe ins Englische übersetzen lassen sowie euch die japanische Grammatik samt Tipps und Tricks näherbringen lassen. Shashingo - Learn Japanese with Photography soll noch im Laufe dieses Jahres für PC auf Steam und Nintendo Switch erscheinen.