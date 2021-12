Serien-Liebe: Runaway

Teaser Tot waren klassische Adventures nie, aber kurz vor dem Ende, bevor mit Runaway die Rettung aus Spanien kam. Deshalb blickt Genre-Fan Benjamin nur zu gern auf die Abenteuer von Brian und Gina zurück.

Ich habe ja so einiges mit Brian Basco, der Hauptfigur von Pendulo Studios'-Reihe, gemein. Wir sind beide sehr klug (nicht K, L, U, K wie bei Homer Simpson), brauchen eine Brille und unser beider Initialen lauten BB. Okay, das war es dann zwar im Wesentlichen bereits, denn Physik habe ich nie studiert, würde aber auch nie auf die Idee kommen, Batterien in flüssigen Stickstoff zu tauchen, um deren Restenergie zu mobilisieren. Eine Ex-Stripperin hatte ich auch noch nie zur Freundin. Trotz gewisser Schwächen, worunter auch das sogenannten "Runaway-Syndrom" fällt, habe ich bis heute sehr gute Erinnerungen an die dreiteilige Adventure-Reihe aus Spanien, auf die ich in dieser Ausgabe der Serien-Liebe zurückblicken möchte.Im Zentrum des Videorückblicks steht der erste Teil,, der im November 2002 in Deutschland sein Debüt feierte. Ich gehe aber natürlich auch auf den Nachfolgerund meinen persönlichen Serienlieblingein, der sowohl audiovisuell als auch humortechnisch für mich eindeutig den Höhepunkt der Reihe darstellt. Und genau darum geht's: einen persönlichen Rückblick, der keinen Anspruch darauf erhebt, die Reihe historisch korrekt einzuordnen.Erwähnen sollte ich, dass ich jeweils die deutschen Disc-Versionen verwendet habe, mit Ausnahme von Teil 2, bei dem ich nur die GOG-Version ohne Probleme zum Laufen bringen konnte – was, wie bei bei Teil 1, generell nur durch die Reduzierung der Windows-Auflösung auf 800x600 und nicht gänzlich ohne Grafikbugs (vor allem "Tearing") möglich ist. Nur mit den Disc-Versionen laufen die Spiele jedenfalls in der meines Erachtens überlegenden deutschen Sprachfassung, auf die ihr mit den Versionen auf GOG oder Steam verzichten müsst. Dort gibt es nur die teils erheblich schwächeren Fassungen auf Englisch und Französisch.Im Video erinnere ich mich für euch aber nicht nur an die drei Spiele an sich, sondern gebe auch die ein oder andere Anekdote preis, etwa eine dazu dazu, was an der Hackerin Sushi ziemlich männlich war. Natürlich fehlen Beispiele für den Humor, der Runaway - A Twist of Fate mitunter zu meinem Favoriten gemacht hat, nicht. Die "Serien-Liebe" zu Runaway ist natürlich bei weitem nicht der einzige Teil dieser Videoreihe. Ich habe unter anderem bereits auf die-Reihe von Piranha Bytes ( zum Video ), Dead Space (zum Video ) oder Guybrush Threepwoods Abenteuer in der Monkey Island-Reih e zurückgeblickt. Hagen wiederum warf zuletzt etwa einen Blick zurück auf Dark Souls (zum Video ), Dennis auf die-Reihe von Ubisoft ( zum Video ). Sämtliche Serienrückblicke erreicht ihr über die Links im Kasten oben rechts unter dem Teaser-Bild.Aber nun:Viel Spaß beim Ansehen!