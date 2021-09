Serien-Liebe: Dead Space

Teaser Vor gut 12 Jahren erschütterte ein Weltraum-Horrorspiel von EA die Welt der Survival-Actionspiele in ihren Grundfesten. Denn selbst Genregrößen wie Resident Evil zogen gegen Dead Space den Kürzeren.

Wer schon mal einen Blick auf mein User-Profil auf GamersGlobal geworfen hat, findet dort seit geraumer Zeit einen gravierenden Fehler, den ich nie korrigiert habe. Denn unter meinen absoluten Lieblingsspielen sind dort mit(schwebt über allem!),undlediglich vier Spiele aufgeführt. Tatsächlich aber müssten es fünf sein, denn miterschien im Jahr 2008 ein Survival-Actionspiel, das ich so oft mit Genuss durchgespielt habe, wie kaum ein anderes – für diesen Videorückblick in der Rubrik Serien-Liebe mindestens zum achten, eher zum neunten oder zehnten Mal.Genau deshalb freute ich mich extrem über die Ankündigung von Publisher Electronic Arts im vergangenen Juli, dass ein Remake zum ersten Dead Space in der Entwicklung ist, obgleich ich noch gar nicht weiß, ob EA Motive die Neuauflage gut gelingen wird oder die "Liebeserklärung ans Franchise", wie der Producer das Spiel nennt, am Ende ein lauer Aufguss sein wird. Aussagen von Entwicklern sind bei der Reihe traditionell mit Vorsicht zu genießen. Immerhin hatte der für Dead Space 3 (im Test: Note 7.5 ) verantwortliche Produzentdem bislang letzten Serienteil den Status eines Quad-A-Titels zugeschrieben Die Ankündigung des Remakes ist allerdings nicht etwa der Grund, sondern lediglich ein passender Anlass, jetzt auf die Reihe zurückzublicken. Dabei gehe ich natürlich auch auf die beiden Nachfolger ein, die 2011 beziehungsweise 2013 erschienen, bevor die Reihe (vorerst) und einige Jahre später auch Entwickler Visceral Games zu Grabe getragen wurden. Und auch der Bewegungssteuerungs-Ablegersoll seinen Platz finden.Im Video möchte ich euch näher bringen, weshalb mich Dead Space so begeistert hat und warum der inzwischen 12 Jahre alte Titel auch heute noch absolut empfehlenswert ist. Ich erläutere auch, warum mir Dead Space 3 trotz seiner radikal anderen Ausrichtung besser gefallen hat als Teil 2 und aus welchem Grund ich auf die letztlich durchaus nervenaufreibende Idee kam, das erste Dead Space gleich auf dem höchsten der von Beginn an verfügbaren Schwierigkeitsgrade zu starten. Kleine, im Video nicht enthaltene Zusatzinfo: Dead Space 3 begann ich für den damaligen GamersGlobal-Test aufgrund meiner Serienvorkenntnisse ebenfalls direkt auf dem höchsten, direkt anwählbaren Schwierigkeitsgrad.Aber genug der Vorrede. Ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Serienrückblick zu Dead Space und hoffe, dass er euch gefällt. Vergesst nicht, dass es inzwischen ganze 14 Ausgaben des Serien-Liebe-Formats gibt, in denen wir unter anderem aufundzurückblicken. Weitere Folgen werden folgen. Lasst uns in den Kommentaren unter diesem Video auch gerne wissen, zu welcher Spielereihe ihr euch in Zukunft einen Videorückblick wünschen würdet.Nun aber: Viel Spaß beim Ansehen!