Serien-Liebe: Bioshock

Es gibt zweifellos zahlreiche Spiele, die eine gute Story erzählen. Noch mehr existieren, die atmosphärisch herausragen und unzählige, die sich durch ihr exzellentes Gameplay auszeichnen. Spiele, die mich erzählerisch, atmosphärisch UND spielerisch überzeugen, gibt es allerdings nur wenige. Ganz besonders, wenn es sich um First-Person-Shooter handelt. Das im Jahr 2007 erstmals veröffentlichtezeigt bis heute, dass auch Ego-Shooter erzählerisch tiefgründig sein können. Vor allem aber beweisen alle drei Teile, wie gut man Story, Action und Artdesign zu einer schier unnachahmlichen Einheit verbinden kann, die aus meiner persönlichen Warte heraus betrachtet bis heute mehr oder weniger einzigartig oder in jedem Fall nur in absoluten Ausnahmefällen erreicht wurde.Beste Voraussetzungen also, um Bioshock in die GamersGlobal-Reihe Serien-Liebe aufzunehmen, in der wir üblich aus persönlicher Sicht auf unsere Lieblinge zurückblicken. Für das oben eingebettete Video hat Benjamin Bioshock,undjeweils noch mal gespielt (jeweils die 360-Fassung auf Xbox Series X) und lässt euch daran teilhaben, was ihn damals und was ihn auch heute noch an den Abenteuern in der Unterwasser-Stadt Rapture und dem nach außen hin regelrecht himmlich wirkenden Wolkenreich Columbia begeistert. Auch Serienschöpfer Ken Levine oder die inoffizielle Verbindung zu System Shock sind dabei ein Thema. Natürlich richtet Benjamin zum Ende hin seinen Blick in die Zukunft der Reihe, denn ein Nachfolger ist bereits seit 2019 offiziell angekündigt.Ich will euch aber nicht weiter auf die Folter spannen und hoffe, dass euch mein Serienrückblick gefällt. Vergesst aber nicht, dass es noch etliche weitere Ausgaben der Serien-Liebe gibt, in denen wir unter anderem aufund The Elder Scrolls zurückblicken. Über den nebenstehenden Kasten könnt ihr jede einzelne Folge direkt anspringen. Weitere Folgen sind natürlich ebenfalls bereits in Planung. Lasst uns in den Kommentaren unter diesem Video auch gerne wissen, zu welcher Spielereihe ihr euch in Zukunft einen Videorückblick wünschen würdet.Nun aber: Viel Spaß beim Ansehen!