Teaser Man könnte sich ja fragen, ob Heinrich es nicht insgeheim genießt, im Metagame zu unterliegen. Heute muss er zur Strafe in einem 2D-Soulslike auf Magierjagd gehen – wenn er denn den Weg findet.

Wenn wir eines über Heinrich Lenhardt wissen, dann, dass er kein großer Freund von Soulslikes ist. Und auch 2D-Plattformer sind nicht unbedingt seine Lieblinge, hier kann er sich nur für ein paar ausgewählte Perlen erwärmen. Wie teuflisch wäre es also, ihm einen Mix aus beiden Genres vorzusetzen? Genau das dachte sich Jörg Langer wohl auch und hat ihn für diese letzte Straf-Stunde dazu verdonnert,zu spielen.In diesem ist unser liebster Auswanderer ein Inquisitor, dessen Aufgabe lautet, Magier zu töten. Die übergroßen Zauberer stellen sich aber natürlich nicht einfach direkt vor den charmanten Duellanten, sondern verstecken sich feige hinter kleineren Gegnern. Und natürlich sind ganz typische Elemente der Soulslike-Formel wieder mit von der Partie, soll heißen: Wenn ihr sterbt, respawnen alle Feinde im Gebiet wieder und ihr verliert eure Erfahrungspunkte, mit nur einer Chance, sie am Ort eures Ablebens wieder zu holen. Doch natürlich hebt sich Salt and Sacrifice durch kleinere Einzelheiten auch von der 3D-Konkurrenz ab. Beispielsweise durch die besagte Magier-Jagd. Nun ist natürlich die Frage: Wie viel davon wird Heinrich in einer Stunde sehen und wie wird sein Urteil nach einer Stunde aussehen, wird er weiterspielen oder nicht?Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Wie wir bereits in der Vergangenheit angekündigt haben, tragen wir das Metagame als Element in der Stunde der Kritiker zu Grabe. Falls ihr mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen könnt, dann sei er euch in aller Kürze erklärt: Schafft es ein Kritiker, das Fazit des anderen richtig zu erraten, gibt es einen Punkt. Wer zuerst fünf erreicht, gewinnt und darf den anderen zu einer Straf-Stunde verdonnern, in der er ihn ein besonders schlechtes, schweres oder anderweitig gemeines Spiel ausprobieren lässt. Doch weil Jörg nahezu jedes Mal gesiegt hat, kam einfach keine Spannung auf und so haben wir dieses Element begraben.