Returnal: Launch-Trailer veröffentlicht

Teaser

Housemarque hat einen Launch-Trailer zu ihrem kommenden Science-Fiction-Shooterveröffentlicht. In dem zweiminütigen Video sind neben bekannten Szenen aus vorherigen Veröffentlichungen auch neue Orte und Kreaturen, sowie weiteres Gameplay zu sehen. In dem Spiel verkörpert ihr die Astronautin Selene, welche bei dem Versuch einem mysteriösen Signal zu folgen, mit ihrem Raumschiff auf dem geheimnisvollen Planeten Atropos abstürzt. Ab dem Zeitpunkt seid ihr in einer Zeitschleife gefangen. Solltet ihr bei der Erkundung des Planeten sterben, erwacht ihr wieder kurz vor dem Aufprall in eurem Raumschiff und ein neuer Zyklus beginnt. Das Spiel erscheint exklusiv für die Playstation 5 am Freitag, den 30. April.Solltet ihr an weiteren Eindrücken aus dem Spiel interessiert sein, empfehlen wir euch die Stunde der Kritiker mit Jörg und Hagen.