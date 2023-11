Teaser Harald Fränkel eröffnet den Retro-Reigen mit einer besonderen Auseinandersetzung mit dem berühmt-berüchtigten E.T. für den Atari 2600.

Wer kennt nicht die Geschichte vom legendären Atari-Spiel, das so schlecht gewesen sein soll, dass Atari die Module in der Wüste Mexikos verscharrte, als wären es verfluchte Artefakte? Im ersten Video der Reihe Retro-Reigen (die es ohne die Unterstützer der letzten Weihnachtsaktion nicht gäbe) räumtmit dieser Version der Geschichte auf. Es spricht zwar nichts gegen etwas unterhalsame Selbstgeißelung hin und wieder, doch mal im Ernst: Harald mag E.T. sehr gerne und daher spielt er es einmal bis zum bitteren Ende, auf das auch ihr euch ein Bild machen und die glorreiche Sieges-Animation miterleben könnt.Das soll allerdings nicht bedeuten, dass Harald schmerzfrei durch E.T. kommen würde. Viel Spaß!