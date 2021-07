Resident Evil Village Letsplay #03: Ekelhafter Badeausflug

Aktion: Resident Evil Village 3160€ 2500 Letsplay finanziert + Durchspiel-Garantie Smartphone-Nutzer: Bitte Querformat nutzen, um den ganzen Balken zu sehen. Klickt auf eine der Medaillen, um via PayPal (per Guthaben, Lastschrift oder Kreditkarte) zu zahlen. Pro Medaille werden GGG (was ist das?) vergeben: für 5 Euro 100 GGG, 10 Euro 200 GGG, 25 Euro 500 GGG, 50 Euro 1000 GGG, 100 Euro 2000 GGG. Zur Registrierung geht es hier. zahle 5€ zahle 10€ zahle 25€ zahle 50€ zahle 100€ Alternativ könnt ihr uns auch eine Überweisung direkt auf unser Konto schicken; schreibt "Resident Evil Village" hinter eure Usernummer (siehe Profil): Lastschrift Ihr könnt gerne via Lastschrift bezahlen! Sofern ihr bereits drei Premium-Monate (oder mehr) per Bankeinzug bezahlt habt, wird euch die Medaille sofort gutgeschrieben – ansonsten warten wir die Bestätigung des Geldeingangs bei unserem Dienstleister ab, was über eine Woche dauern kann. zahle 5€ zahle 10€ zahle 25€ zahle 50€ zahle 100€

Teaser Noch immer irrt Dennis tapfer durchs Schloss. Doch hinter jeder neuen Tür tun sich Abgründe auf. Da scheint ein wohltuendes Bad genau richtig zu sein, doch es ist natürlich anders, als es scheint.

Der Horror-Schockerversetzt unseren tapferen Letsplayer Dennis in ein fieses Gruseldorf und ein noch fieseres Spuk-Schloss, das vor ungeselligen Zeitgenossen nur so strotzt. Dank dem erfolgreichen Crowdfunding wird er aber weder Wölfe, Vampire noch Herzattacken scheuen und sich für euch bis zum bitteren Ende des Titels von Capcom gruseln – schließlich haben wir euch die Durchgespielt-Garantie gegeben und halten diese auch ein! Das Crowdfunding ist weiterhin geöffnet, falls ihr die Leistungen unseres tapferen Horror-Touristen also noch etwas mehr honorieren wollt, könnt ihr das ohne Probleme. Als besonderes Schmankerl haben alle Unterstützer die Chance, zum Dorfbewohner zu werden. In jeder Folge wird Dennis die Standard-Gegner nach einem anderen User benennen, die Top-Speder haben aber eine ganz besondere Ehre: Ihre Namen werden den wichtigsten NPCs des Spiels zugeordnet – mit Ausnahme von Lady Dimitrescu und Ethan Winters selbst.undhaben sich durch ihre besonders großzügigen Beiträge außerdem dauerhafte Plätze in dem Spiel gesichert.Irgendwie ist's ja schon seltsam, was die Dimitrescus alles in ihrem Schloss verbaut haben. Nicht nur gibt es einen Todes-Parcour und eine ausgiebige Weinsammlung, sogar eine eigene Badeanstalt haben sie. Doch als sich Ethan und Dennis gerade genüsslich zurückziehen und den Komfort einer solchen Einrichtung genießen wollen, fällt ihnen auf, dass etwas so ganz und gar nicht stimmt. Außerdem sind die anderen Gäste furchtbar unhöflich.Neue Folgen mit Dennis und Resident Evil Village erscheinen am Dienstag, Donnerstag und Samstag. Die Episoden sind direkt frei für alle sichtbar, die Anzahl der ausgestrahlten Episoden richtet sich danach, wie lange Dennis für den Abschluss des Horror-Ausflugs braucht – der Durchgespielt-Garantie sei Dank!