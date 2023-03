Teaser Resident Evil 4 war 2005 auf Gamecube ein gewaltiger Hit und wurde 2011 für PC in HD neu aufgelegt. Jetzt aber ist ein echtes Nextgen-Remake erschienen, das wir auf PC (4K) und PS5 (1080) spielen.

Endlich ist er wieder da! Nein, nicht Leon in, sondern, der sich mitin die erste Stunde des modernen Klassikers begeben hat. Ganz ohne Vorwissen sind beide natürlich nicht – um genau zu sein, hat Heinrich sogar ziemlich viel Vorwissen. Das wird ihm doch ganz bestimmt sehr helfen in der neuen ersten Stunde mit dem Spiel...?Einige Zeit nach seiner gerade noch geglückten Flucht aus dem von einer Atombombe notdürftig "sterilisierten" Racoon City wird Spezialpolizist Leon S. Kennedy nach Spanien geschickt, weil dort die Tochter des US-amerikanischen Präsidenten verschwunden gegangen ist. Dass es sich nicht um eine normale Entführung handelt, ist sofort klar, aber unser Held braucht dann doch einige Zeit, um Parallelen zu seinem bisherigen Anti-Zombie-Wirken zu erkennen. Parallelen zu der Urversion finden sich hingegen sofort, es hat sich an Story und Spielprinzip nichts geändert... wohl aber an etlichen Details, von denen die werten Zuseherinnen und Zuseher im Laufe dieser Stunde der Kritiker doch einige zu sehen (und unsere Gamepad-Helden zu spüren) bekommen.Ein Hinweis zu den gespielten Versionen: Heinrich war auf einer PS5 bei 1080p unterwegs, Jörg auf dem neuen Super-PC in 4K und mit sämtlichen Details auf Maximum. Beachtet dabei bitte, dass das PS5-Bild auf 4K hochskaliert wurde. Wir bieten euch die SdK sowohl in 4K als auch 1080p an. Die Entscheidung Heinrichs hat nichts mit einer etwaigen Schwäche der PS5-Version zu tun, 4K darzustellen – wie ihr es ja bereits in Hagens Testvideo bewundern konntet. Wir werden außerdemin Kürze noch ein Technikvergleich-Video zwischen PS4, PS4 Pro, PS5 und Highend-PC folgen lassen.Aber nun viel Spaß bei dieser extralangen Stunde der Kritiker!P.S. Hinweis: In der YouTube-Fassung wird fälschlicherweise "Yakuza Like A Dragon" als Titel-Einblendung gezeigt, bei den Download-Versionen haben wir dies bereits korrigiert.