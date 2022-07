Ravenswatch Reveal-Trailer

Teaser

Publisher Nacon und das Entwicklerstudio Passtech Games haben einen Enthüllungstrailer zuveröffentlicht, das euch einen kurzen Blick auf das isometrische Roguelite-Actionspiel gewährt. Darin seid ihr mit einer Auswahl an Figuren aus bekannten Märchen, Sagen und Erzählungen unterwegs und bekämpft die Schatten der Dunkelheit. Beispielsweise könnt ihr als schwertschwingendes Rotkäppchen die Wälder unsicher machen und euch frei nach Grimms Märchen in einen Werwolf verwandeln oder mit dem resoluten Flötisten alias Rattenfänger euch Scharen von Nagetieren Untertan machen oder als Beowulf eure Drachenseele befreien oder mit der Macht der Schneekönigin alles zu Eis erstarren lassen. Das Video dauert knapp anderhalb Minuten und liegt in englischer Sprache vor. Ravenswatch soll irgendwann 2023 für PC, PS5 und XSX erscheinen.