Teaser Nach langer Durststrecke ist es tatsächlich so weit: Es gibt einen Exklusiv-Titel für die PS5, der nicht auch für die PS4 kommt. Keine Frage, dass Heinrich und Jörg probespielen!

Der Lombax Ratchet und sein Roboterkumpel Clank hüpfen bereits seit knapp zwei Jahrzehnten über die Playstation-Konsolen. Das ersteerschien bereits 2002 für die PS2 und nun steht mitdas mittlerweile 17. Spiel der Marke (Spin-Offs eingerechnet) in den Startlöchern. Natürlich wieder Sony-exklusiv und für die aktuelle Konsolengeneration fast schon unglaublich: Es erscheint tatsächlich ausschließlich für die Playstation 5 und nicht auch noch die Vorgängerkonsole. So schnell wie Jörg und Heinrich also am Gamepad saßen kann nicht mal die SSD der PS5 laden.Bereits im Vorfeld haben die Entwickler von Insomniac Games verkündet, dass Rift Apart ohne die flotte Platte der Nextgen-Konsole nicht möglich gewesen wäre. Von schnellen Level- und sogar Dimensions-Wechseln ist die Rede, Ladezeiten soll es nicht geben. Doch das ist nur einer der Punkte, dem unsere Stundenkritiker auf den Zahn fühlen. Sie begutachten natürlich auch die allgemeine grafische Qualität und nicht zuletzt den Spielspaß. Denn das neue Ratchet & Clank nimmt die Qualitäten des Vorgängers, wie viele Waffen, abgedrehte Ideen und haufenweise Gegner, und will sie auf das nächste Level heben.Nach einer Stunde mit Ratchet & Clank - Rift Apart wird es für Jörg und Heinrich Zeit, ein Fazit zu ziehen: Würden sie freiwillig in ihrer privaten Zeit weiterspielen? Wie bei jeder Stunde der Kritiker mit Jörg und Heinrich darf natürlich auch das Metagame nicht fehlen. Schaffen es die Herren das Fazit des anderen korrekt vorherzusagen, erhalten sie einen Punkt. Wer zuerst fünf Punkte in diesem Wettstreit der Kritiker erhält, der gibt seinem Mitstreiter großmütig die Gelegenheit, in einer Strafstunde den eigenen Horizont zu erweitern. Und dieses Mal ist es besonders kritisch, denn der Punktestand ist 4:4 – könnten wir am Ende der Stunde einen Gewinner sehen?Viel Spaß beim Ansehen!