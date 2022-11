Teaser Mit Pokémon Purpur geht Game Freak den Weg der 3D-Open-World. Poké-AgnostikerJörg und Pokéxpertin Ramona stürzen sich in die erste Stunde und treffen direkt auf das Cover-Taschenmonster.

In der Stunde der Kritiker spielen zwei Menschen die erste Stunde eines neuen Spiels. Die ausgewählten Highlights der jeweiligen Spielerlebnisse der Beteiligten präsentieren wir euch anschließend in diesem Format, ebenso wie das Fazit: Packt die beiden Vorspielenden der Sammeltrieb nach dem Auftakt, oder sagen sie sich "Pokémon go home"?In dieser Folge feiert dabei unsere Trainee Ramona ihr SdK-Debut, es ist also eine Stunde der Kritiker und Kritikerinnen. Erfahrt, welche Starter-Pokémon die beiden ohne mit der Wimper zu zucken wählen und freut euch auf Ramonas Irritation angesichts mancher Taschenmonster-Designs und Jörgs Erstaunen angesichts der Grafik.Viel Spaß!