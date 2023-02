Playstation VR2: Sieben Launch-Titel vorgestellt

Teaser Neben dem exklusiven Horizon VR stehen diverse weitere Titel zum Launch der PSVR2 bereit. Hagen stellt einen bunten Blumenstrauß an potentiell spannenden Spielen für das neue Headset von Sony vor.

Horizon - Call of the Mountain

Kayak VR - Mirage

Moss - Book 2

Jurassic World - Aftermath Collection

What the Bat?

Townsmen VR

Star Wars - Geschichten vom Rand der Galaxis Enhanced Edition

36 Spiele sollen zum Launch-Zeitraum für PSVR2 bereit stehen. Hagen hat stellt in diesem Video sieben dieser Titel kurz vor. Darunter auch das in einem eigenen Test behandelte Horizon - Call of the Mountain – an dem großen Exklusivtitel für die neue Hardware sieht man sich aber auch nicht so schnell satt. Ansonsten gibt es einen wilden Mix mit märchenhaften Mäusen, VR-Wuselaufbau aus Deutschland und diesem Spiel, in dem ihr Baseballschläger anstatt Händen besitzt.Die Spiele im Video im Überblick:Viel Spaß!