Teaser Ab heute ist das erneuerte PS Plus mit den zusätzlichen Abo-Stufen Essential und Premium auch in Europa verfügbar. Hagen hat den Leistungen von PS Plus Premium für euch auf den Zahn gefühlt.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Früher gab es PlayStation Plus und PlayStation Now, doch das war einmal. Ab heute gibt es hierzulande das überarbeitete PS Plus mit den drei Abo-Stufen Essential, Extra und Premium. Wir erhielten von PlayStation einen Premium-Zugang und in diesem Video nimmt nun Hagen für euch den Services unter die Lupe.Zu den spannendsten Neuerungen, die dazu nur Abonnenten von PS Plus Premium zur Verfügung steht, gehört dabei ein Spiele-Katalog mit Klassikern wieund. Im Video seht ihr, wie viel Komfort ihr vom Emulator erwarten dürft, wie viele PS4- und PS5-Titel im Spiele-Katalog stecken, den ihr ab der Extra-Stufe erhaltet und bekommt Aufnahmen von per Stream gespielten PS3- und PS4-Titeln zu Gesicht.Viel Spaß!