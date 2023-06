Pizza Possum: Trailer und Steam-Next-Fest-Demo der Koop-Arcade-Action

Teaser

Auf der Guerilla Collective hat Raw Fury einen Koop-Trailer zu ihrem kommenden Spielveröffentlicht. Darin wird der zweite Charakter, ein Waschbär, vorgestellt, der sich zum Opossum gesellt. Das schelmische Duo bahnt sich im Trailer einen Weg durchs Dorf und versucht alles zu fressen, was ihnen in den Weg kommt. Und genau das ist das Spielziel des kleinen Arcade-Games: Möglichst viel zu essen ohne erwischt zu werden. Auf dem noch bis zum 26. Juni laufenden Steam Next Fest könnt ihr mittels der Demo selbst ausprobieren, wieviel Spaß das macht.