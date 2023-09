Pimp My Starfield #2: Jörg baut einen Wasser-Outpost – doch dann kommen Feinde

Teaser Jörg baut einen Outpost und hat spezifische Anforderungen an die Lage. Wäre es nicht cool, auf dem Wasser zu bauen, was eigentlich nicht geht? Doch eines Nachts fallen plötzlich Schüsse – Angreifer!

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Starfield ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

In dieser Miniserie zeigt euch der bekennende Starfield-Fan Jörg Langer (also ich) eine Reihe von Dingen, die er selbst cool findet im Spiel, und gibt dabei auch etliche Tipps. In Folge 2 geht es darum, wie ich nach bestimmten Gesichtspunkten einen Planeten und eine Stelle darauf auswähle (eine kleine, lauschige Bucht) und dann mit einem kleinen Kniff direkt über dem Wasser baue. Ich erkläre aber auch Dinge wie "Was bringt so ein Outpost eigentlich" und wehre einen massiven Angriff ab mit meinen Kollegen.



Viel Spaß, und lasst uns gerne per Comment wissen, ob ihr mehr solche "Pimp my Starfield"-Videos ansehen möchtet, einige weitere Ideen habe ich schon!