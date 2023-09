Pimp My Starfield #1: Jörg baut sein Schiff zum Battleship-Knacker um

Teaser In Starfield ist auch ein kompletter "Action-Raumkampf-Simulator" eingebaut – aber um ein Level-55-Schlachtschiff zu knacken, muss Jörgs Flagship noch mal in den Tuning-Dock (Schiffsbuilder)...

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Starfield ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

In dieser Miniserie zeigt euch der bekennende Starfield-Fan Jörg Langer (also ich) eine Reihe von Dingen, die er selbst cool findet im Spiel, und gibt dabei auch etliche Tipps. In Folge 1 geht es darum, wie er als Level-38-Held nebst passendem Alleskönner-Raumschiff ein Level-55-Schlachtschiff nebst Eskorte knackt – dazu ist etliches Tuning im Schiffsbuilder und mehr als ein Versuch nötig. So erfahrt ihr einiges zum Raumschiffbau und wie die Waffensysteme funktionieren – und erlebt mit, ob ich auf meiner Mission dann im Kampf brilliere oder scheitere.



Viel Spaß, und lasst uns gerne per Comment wissen, ob ihr mehr solche "Pimp my Starfield"-Videos ansehen möchtet, einige weitere Ideen habe ich schon!