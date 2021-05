Phantom Abyss: Plattformer im Indiana-Jones-Stil angekündigt

Teaser

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Team WIBY und Publisher Devolver Digital haben einen neuen Action-Plattformer mit dem Titelangekündigt. In dem Parcours-Spiel werdet ihr in prozedural erzeugte Tempel versetzt, um dort kostbare Relikte zu bergen - ganz im Stile des berühmten Film-Archäologen. Dabei weicht ihr verborgenen Fallen aus, springt über Abgründe und flieht vor unerbittlichen Wächtern. Über Codes könnt ihr auch solche Tempel teilen, an denen ihr gescheitert seid oder die ihr gemeistert habt, damit eure Freunde sich daran messen können. Im Laufe eurer Runs schaltet ihr neue Peitschen frei, die verschiedene Buffs bieten.Phantom Abyss startet im Juni 2021 im Early-Access-Programm von Steam und soll dort für mindestens ein Jahr weiter entwickelt werden.