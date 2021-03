Outriders: Artwork-Trailer zur Story des Koop-Shooters

Teaser

Square Enix hat einen gut einminütigen Artwork-Trailer des Koop-RPG-Shootersvon Entwickler People Can Fly veröffentlicht, um euch die Hintergrundstory des Spiels kurz anzuteasern. Das Video enthält weder Ingame-Szenen noch gerendertes CGI-Material, vielmehr wird anhand gezeichneter Szenen die Vorgeschichte und die Ausgangslage der spielbaren Charaktere überrissen. Outriders soll am 1. April dieses Jahres für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 und Google Stadia erscheinen.