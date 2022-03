Orbital Bullet: Knallhartes Roguelike im Überblick

Teaser Der in Heidelberg ansässige Entwickler Smokestab und Publisher Assemble Entertainment schicken euch in dem Run-and-Gun in flotte Gefechte, die durch ungewöhnliche Technik neue Möglichkeiten bieten.

Hinweis: Bei diesem Inhalt handelt es sich um einvom deutschen Entwickler Smokestab und Publisher Assemble Entertainment ist auf den ersten Blick ein klassisches Run-and-Gun mit schickem Pixel-Grafikstil. Doch schnell wird klar, dass viel mehr hinter dem Titel steckt. Die die 3D-Einflüsse der Optik sind nicht bloßes Stilmittel, das Spiel ist auf Zylindern aufgebaut. Ihr könnt euch also, ähnlich wie beim Klassiker, im Kreis bewegen. Außerdem sind die Abschnitte in Ringe aufgeteilt, ihr könnt über bestimmte Plattformen in den Vorder- beziehungsweise Hintergrund springen. Dadurch entstehen flotte und spannende Gefechte.In diesem Video stellen wir euch vor, was Orbital Bullet ausmacht. Ihr erhaltet einen Einblick in die Kämpfe und wie ihr die Level-Mechanik zu eurem Vorteil nutzen könnt – aber auch wie Gegner euch damit das Leben schwer machen. Doch auch das Levelsystem wollen wir euch nicht vorbehalten, ebenso wie den Skilltree. Denn Orbital Bullet hat einige Roguelite-Mechaniken, die euch sicherlich einige Runden bei der Stange halten werden. Auch Bosskämpfe zeigen wir euch und gewähren einen Ausblick auf die Geheimnisse des Titels.Orbital Bullet ist ab sofort auf Steam und GOG erhältlich. Wenn ihr zur Save-the-World-Edition greift, erhaltet ihr außerdem den Soundtrack zum Spiel dazu und Assemble Entertainment spendet 10 Prozent des Erlöses an Ocean Cleanup, eine Organisation, die den Ozean von Plastikmüll befreit.