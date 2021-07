Teaser Es wird mal wieder Zeit für einen Blick in die Vergangenheit und der wird richtig funky! Jörg und Anatol reisen 20 Jahre in die Vergangenheit und finden heraus, was Monoliths Shooter noch kann.

Wir schreiben das Jahr 2000. Die Spielebranche befindet sich im Aufschwung, nicht zuletzt dank den ersten 3D-Engines, die "hochrealistische" Grafiken ermöglichen. Ein kleines Studio aus Kirkland, Washington sorgt ganz besonders für Aufsehen: Monolith Productions. Wie Titeln wieundkonnten sie bereits auf sich aufmerksam machen, ihr nächster Streich sollte aber etwas ganz anderes werden. Nach einigen Designwechseln wurde ausein knallbunter Ego-Shooter mit Sechziger-Jahre-Setting, einer Geheimagenten-Thematik und der Superspionin Cate Archer in der Hauptrolle.Noch heute haben viele Spieler wohlige Erinnerungen an No One Lives Forever und dessen Nachfolger, doch liegt das an der rosaroten Brille oder ist NOLF im Jahr 2021 genauso gut spielbar wie bei Release? Ist es wirklich so schade, dass die Lizenz irgendwo im Markenrechtslimbo umherschwebt und es deshalb vermutlich nie einen Nachfolger geben wird? Dieser Frage stellen sich Jörg Langer und Anatol Locker in dieser Stunde der Kritiker!Wie für das Format üblich werden unsere beiden Kritiker die ersten 60 Minuten des Spiels erleben, die wir für euch auf die unterhaltsamsten Szenen zusammenschneiden. Ihr seht Ausschnitte aus der Grundausbildung der beiden, dürft sie bei ihrem ersten Einsatz in Marokko begleiten und miterleben, wie sich Anatol das Leben deutlich schwerer macht als nötig. Ihr braucht aber nicht glauben, dass er und Jörg aufgrund ihrer Nostalgie-Brille Gnade walten lassen, alle nicht gut gealterten Elemente werden gnadenlos abgestraft. Denn nach ihrer ersten Stunde mit No One Lives Forever ziehen die Kritiker wie immer ein Fazit: Würden sie den Monolith-Shooter freiwillig in ihrer privaten Zeit weiterspielen oder widmen sie sich lieber aktuellen Titeln?Viel Spaß beim Ansehen!