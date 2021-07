No One Lives Forever – Anatols Stunde Uncut

Teaser Sein Name ist Locker. Anatol Locker. Die 00-Lizenz mag ihm fehlen, dafür hat er die Erlaubnis zur Unterhaltung. Und diese nutzt er in seiner ersten Stunde mit dem Monolith-Shooter schamlos aus.

Wie gut gefällt Anatol "Doppelnull" Locker No One Lives Forever nach über 20 Jahren? Kann der Ego-Shooter mit der flotten Geheimagentin noch immer verzaubern oder hat der Zahn der Zeit zu große Stücke hinausgebissen? In der Stunde Uncut seht ihr nicht nur seine stark verkürzte Grundausbildung, ihr begleitet ihn auch nach Marokko. Doch neben Terroristen und ihren Lakaien stellen sich unserem Kämpfer für Recht und Ordnung noch ganz andere Widrigkeiten in den Weg. Welche das sind und ob er seine Mission trotzdem abschließen kann, das seht ihr in dieser Uncut-Stunde.Viel Spaß beim Anschauen!