No Man's Sky: "Frontiers"-Update für Weltraumspiel erschienen

Das Entwickler-Team von Hello Games hat kürzlich sein Weltraumspielwieder mit einem größeren Update versorgt. Das auf den Namen "Frontiers" lautende Update (Version 3.6) bietet euch unter anderem neue planetarische Siedlungen und die Möglichkeit, der Gründer einer solchen Siedlung zu werden. Dazu kommen Kreaturen-Begleiter und der Start in die dritte Expedition-Season, um euch ein noch reicheres Spielerlebnis zu verschaffen. Im dazugehörigen Launch-Trailer könnt ihr euch während der fast zweiminütigen Laufzeit weitere Impressionen von den optischen Neuerungen und zusätzlichen Features des Updates verschaffen.Daneben wurden zahlreiche Änderungen, beispielsweise die Neugestaltung des Build-Interface oder verbesserte Explosions-Effekte ins Spiel implementiert. Das komplette und reich bebilderte Change-Log für Frontiers findet ihr zum Nachlesen wie üblich auf der Offiziellen Seite von No Man's Sky. Das Frontiers-Update steht für PC, Xbox One, Xbox Series X, PS4 und PS5 zum Download bereit.