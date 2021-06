Nintendo Spielestudio: Mächtiger Spielebaukasten

Teaser Mit Super Mario Maker 2 bot Nintendo einen starken Hüpfspiel-Editor. Spielestudio lässt euch nun von Grund auf Spiele programmieren. Hagen erklärt euch das Prinzip und zeigt seinen ersten Versuch...

Im englischen Sprachraum ist der Titel der Switch-Softwareetwas eleganter: Beidenkt jeder sofort an Tüfteln am eigenen Videospielprojekt. Nun ist die Garage aber eher die amerikanische Urmetapher für den Hobbyisten. Hierzulande entstehen Freizeitprojekte doch eher im Keller oder auf dem Dachboden (den Attic Entertainment Software schließlich im Namen trug). Hierzulande hat sich Nintendo stattdessen aber für den nicht ganz internetsuchmaschinenfreundlichen Namen Spielestudio entschieden.Schon mit Super Mario Maker 2 (im Test, Note 8.5 ) ließ euch Nintendo eigene Mario-Levels auf der Switch bauen und die kreative Community zeigte, was alles an Möglichkeiten in dem Set aus vorgegebenen Elementen steckt. Mit der Toy-Con-Werkstatt brachten die Japaner ein Set für die eigene Labo-Reihe rund um Pappspielzeug-Zubehör für die Switch heraus, mit dem eigene Spiel- und Programmideen umgesetzt werden konnten. Im neuen Spielestudio könnt ihr nun ebenfalls eigene Game-Projekte programmieren – mit einem einsteigerfreundlichen, verspielten Interface und detaillierten Anleitungen zum Nachbauen der ersten Projekte, die euch gleichzeitig den Editor näher bringen. Der bietet einiges an Optionen, so könnt ihr für eure Kreationen nicht nur die Tasten, sondern auch die Gyro-Sensoren und den Touchscreen der Nintendo Switch verwenden.Hagen hat seine ersten Stunden im Spielestudio verbracht und erklärt euch im Video, wie die sieben Projekte zum Nachbauen gestaltet wurden, zeigt sich von den Rätseln sehr angetan und sucht Entschuldigungen für den Zustand seiner ersten Eigenproduktion.Viel Spaß!