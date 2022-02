Ninja V & 4TB-NVMe-Enclosures ausgepackt (Weihnachtsaktion 2021)

Teaser In dieser guten Viertelstunde zeigt und erklärt euch Jörg die nächsten Anschaffungen aus der Weihnachtsaktion 2021, das Atomos Ninja V und zwei Thunderbolt-3-Enclosure-mit-4TB-NVMe-Riegeln-Kombis.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach dem Vergnügen kommt das Vergnügen, denn wir haben nicht nur viel Geld von den Teilnehmern der Weihnachtsaktion 2021 erhalten, sondern das viele Geld zur Hälfte auch gleich wieder ausgegeben, für Kaviar, Champagner und... nein, nicht für so billiges Zeug, sondern im Wesentlichen für ein Macbook Pro M1 Max (siehe Auspackvideo ) und einesamt Objektiven (Auspackvideo folgt). Außerdem haben wir im Zuge der weitergehenden Home-Officefizierung (Moment, gerade trägt der Wind einen Schuss aus nördlicher Richtung heran, bai-bai, Duden-Redaktion) einen dritten Gameplay-Recorder erworben sowie zwei NVMe-Enclosures mit je einem 4TB-Speicherriegel.Letztere, also die externen Thunderbolt-3-"Hüllen"sowieplus NVMe-Riegel () sowie ein Atomos Ninja V, stellt euch Jörg in diesem Video vor, und auch, wie man starkes Rauschen doch ganz gut wegbekommen kann mit dem richtigen Limiter, aber mehr dazu im Video. Übrigens verspricht, dies nur zur zusätzlichen Information zum Testlauf im Video, Fledging "bis zu 2800 MB/s Read-Tempo" an einem 40MB/s-Thunderbolt-3-Port.Vielen Dank noch mal an alle, die bei der Weihnachtsaktion mitgemacht haben – davon profitieren indirekt natürlich alle User!