Nier: Liebeserklärung an die JRPG-Meisterwerke

Manche Spiele zielen voll auf die Gefühle und auch wenn der Abspann schon lange gelaufen ist, bleiben die Erinnerungen und ein bisschen Liebe. So geht es mir, seit ich einige Jahre nach Release Nier (im Test, Note 8.5 ) auf der Xbox 360 bis zum letzten Ende durchgespielt habe. Doch während der Erstling am Spielemarkt keine großen Wellen schlug, wurde der Nachfolger Nier - Automata (im Test, Note 9.0 ) ein überraschend großer Erfolg für Publisher Square Enix. Das beschert dem Erstling nun die Neuauflage in Form von, die bald erscheint.In dieser Folge Serien-Liebe blicke ich auf die JRPG-Serie vonzurück und versuche zu vermitteln, was sie so ungewöhnlich und liebenswert macht. Dabei geht es auch um kuriose Fakten, wie dass es in Japan zwei Versionen des ersten Teils gab, bei uns aber nur eine. So könnt ihr auch gespannt sein, warum ich bei meiner persönlichen Nier-Retrospektive unter anderem über ein Musical (oder ist es doch eine Rock-Oper?) rede.Viel Spaß beim Ansehen!