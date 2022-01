Most Wanted 2022: Die Aufzeichnung des Streams

Teaser Ganze drei Stunden waren wir online und haben die kommenden Highlights des Jahres 2022 besprochen. Ihr konntet nicht dabei sein? Dann seht hier den Event in voller Länge an!

0:00:00 Intro

0:11:27 Wackelkandidaten 2022 Prince of Persia - The Sands of Time Remake, Der Herr der Ringe - Gollum, The Outer Worlds 2, Gotham Knights, God of War Ragnarök

0:18:22 Januar 2022 Expeditions - Rome, Uncharted - Legacy of Thieves Collection, Pokémon Legenden Arceus

0:27:55 Februar 2022 Uncharted-Film, Total War - Warhammer 3, Dying Light 2, Elden Ring, Horizon - Forbidden West

0:46:20 März 2022 Babylon's Fall, Triangle Strategy, Tiny Tina's Wonderlands, Elex 2, Gran Turismo 7, Assassin's Creed Valhalla: Die Zeichen Ragnaröks, GDC 2022

1:01:29 April 2022 Weird West, Lego Star Wars - Die Skywalker Saga, Shadow Warrior 3, Salt and Sacrifice, Cyberpunk 2077 Nextgen

1:16:34 Mai 2022 Warhammer 40.000 - Darktide, Monster Hunter Rise: Sunbreak, Forspoken, Ghostwire Tokyo

1:24:06 Juni 2022 Cuphead: The Delicious Last Course, Steelrising, E3 2022, GamersGlobal-Grillfest

1:32:24 Underdogs 2022 El Paso, Elsewehre, Thymesia, Warhammer 40.000 Chaos Gate

1:43:19 Juli 2022 Redfall, The Expanse - A Telltale Series, Sommerville

1:51:03 August 2022 Saints Row, A Plague Tale - Requiem, Gamescom 2022

1:59:30 September 2022 Hollow Knight - Silksong, Marvel's Midnight Suns, Hogwarts Legacy, Der Herr der Ringe (Amazon-Serie), Mario + Rabbids - Sparks of Hope, TGS 2022, Japan-Dokus

2:14:14 Oktober 2022 Dune Spice Wars, Bayonetta 3, Call of Duty, Dead Space Remake, Senua's Saga - Hellblade 2

2:29:29 November 2022 Little Devil Inside, Homeworld 3, Suicide Squad - Kill the Justice League, PSVR2, Starfield

2:45:02 Dezember 2022 Avatar - Frontiers of Pandora, Breath of the Wild 2, Stalker 2

2:52:20 Abschied

Es war mal wieder soweit, wir haben kräftig an unserer Glaskugel gerubbelt und sie hat über 60 Highlights ausgespuckt. Die wollten wir natürlich nicht für uns behalten und so haben wir am vergangenen Freitag satte drei Stunden auf Twitch gestreamt, um euch über die kommenden Hoffnungsträger des Spielejahres 2022 zu informieren. Freigeschaltet wurde der Live-Event durch eure Spenden bei der Weihnachtsaktion 2021 Solltet ihr am Freitag keine Zeit zum Zusehen gehabt haben, dann könnt ihr euch hier eine Aufzeichnung des Events anschauen. Mit allerhand Trailern bebildert plaudern Dennis, Jörg und Hagen über die interessantesten Spiele und Gamesbranchen-Events jedes noch ausstehenden Monats im Jahr 2022. Außerdem haben wir ein paar Wackelkandidaten und Geheimtipps der Redaktion aufgetan. Beachtet dabei, dass wir bei so einigen Titeln ohne konkreteres Veröffentlichungsdatum entsprechend sehr großzügig über den Daumen gepeilt haben, in welchem Monat es soweit sein könnte.Timecodes: